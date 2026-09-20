Питрәч районы башлыгы: Һәркем киләчәккә тәэсир итә ала

Питрәч районы башлыгы Рәис Сөләйманов үзенең сайлау участогында тавыш бирде. Район башлыгы тавыш биргәннән соң Питрәч халкын сайлауларда катнашырга чакырды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым