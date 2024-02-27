Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

7 подписчиков

Biden's Key Policy Changes That Transformed America's Borders

Biden's Key Policy Changes That Transformed America's Borders

Biden's Key Policy Changes That Transformed America's Borders Authored by Emel Akan and Lawrence Wilson via The Epoch Times (emphasis ours), President Joe Biden took office with a commitment to overturn the previous administration’s immigration policies, calling them “cruel and reckless.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх