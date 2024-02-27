Biden's Key Policy Changes That Transformed America's Borders Authored by Emel Akan and Lawrence Wilson via The Epoch Times (emphasis ours), President Joe Biden took office with a commitment to overturn the previous administration’s immigration policies, calling them “cruel and reckless.
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