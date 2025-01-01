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Политика как она есть

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Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента

Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента

31 декабря 1999 года некоторые россияне не поверили в заявление Бориса Ельцина об уходе с поста президента из-за ограниченных возможностей быстрого распространения новостей, рассказала представитель МИД России Мария Захарова.

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