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Энрике после 1:1 с «Ньюкаслом»: «Мы заслуживали победы. Задача – выйти в плей-офф с первого места»

Энрике после 1:1 с «Ньюкаслом»: «Мы заслуживали победы. Задача – выйти в плей-офф с первого места»

– Результат закономерен? – Думаю, мы заслуживали победы. Мы провели идеальный матч, играли лучше «Ньюкасла», и результат не отражает того, что происходило на поле.

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