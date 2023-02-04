Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что Пекин готов работать с Москвой для достижения прогресса в отношениях

В МИД КНР по итогам визита в Россию замглавы Министерства иностранных дел Китая Ма Чжаосюя заявили, что Пекин готов в 2023 году работать с Москвой для достижения нового прогресса в отношениях.
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