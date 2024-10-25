Вокруг приморской школы разразился скандал из-за запрета на ношение брюк для девочек

Вокруг школы № 34 в Уссурийске разразился настоящий скандал. В СМИ стали появляться сообщения о том, что в образовательном учреждении ввели запрет на ношение брюк для девочек, и новость вызвала беспокойство среди родителей и учеников.
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