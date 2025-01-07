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В РФ мошенники начали обманывать пенсионеров с настройкой телеприставок

В РФ мошенники начали обманывать пенсионеров с настройкой телеприставок

Мошенничество, связанное с настройкой телевизионных приставок, стало одной из популярных схем обмана пожилых людей в России, особенно в период новогодних праздников, заявил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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