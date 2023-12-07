Инопланетные пейзажи острова Лансароте

Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Комментарии
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ВераВерная
Снимки с дронов - это совсем другая реальность. Спасибо за фото.
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15 час.
Светлана Митленко
Это правда. Словно видишь совсем другое что-то! Одно время все кинулись такие снимки делать. Только вот введены запреты на юбольшую часть полетов, и, конечно, материала поубавилось.
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15 час.

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