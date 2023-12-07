Инопланетные пейзажи острова Лансароте

Снимки с дронов - это совсем другая реальность. Спасибо за фото.

Светлана Митленко

Это правда. Словно видишь совсем другое что-то! Одно время все кинулись такие снимки делать. Только вот введены запреты на юбольшую часть полетов, и, конечно, материала поубавилось.