Сколько же потрясающих мест таит наша планета! Остров Лансароте, входящий в состав Канарских островов — одно из таких мест.
Инопланетные пейзажи острова Лансароте
Комментарии
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ВераВерная
Снимки с дронов - это совсем другая реальность. Спасибо за фото.
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15 час.
Светлана Митленко
Это правда. Словно видишь совсем другое что-то! Одно время все кинулись такие снимки делать. Только вот введены запреты на юбольшую часть полетов, и, конечно, материала поубавилось.
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15 час.
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