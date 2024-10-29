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Царьград

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Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс заявила, что Инстасамка "поглотит" группу

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс заявила, что Инстасамка "поглотит" группу

Накануне стало известно, что Шнуров и “Ленинград” ведут переговоры со скандальной Инстасамкой. Группа намерена сделать её своей новой солисткой.

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