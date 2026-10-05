Мертвого мужчину с прострелянной головой нашли в фургоне с 10 мигрантами

www.globallookpress.com/Gerard Bottino Британский фургон с телом мужчины и 10 нелегальными мигрантами обнаружили во Франции.
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