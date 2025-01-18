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Гуцул заявила, что суд в Молдавии призван сместить её с поста главы Гагаузии

Гуцул заявила, что суд в Молдавии призван сместить её с поста главы Гагаузии

Председатель Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что цель судебного разбирательства по делу о её предполагаемой причастности к незаконному финансированию партии «Шор» заключается в её устранении властями Молдовы.

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ВД
Вовладар Даров
А Санду не хотят вынести вместе с троном?
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