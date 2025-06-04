Подсчитали ущерб от железнодорожных терактов в Брянской и Курской областях

Сумма ущерба впечатляет. Читайте подробности по ссылке.Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным 4 июня, серия диверсий на транспортной инфраструктуре Курской и Брянской областей нанесла ущерб, оцениваемый приблизительно в 1 миллиард рублей.
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