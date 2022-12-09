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Анонсирован новый повод для штрафа в самолете

Анонсирован новый повод для штрафа в самолете

Авиакомпания «Россия» заявила о планах штрафовать тех пассажиров, которые откажутся лететь после того, как двери самолеты были закрыты и командир экипажа объявил о готовности совершить полет, сообщает РИА «новости» со ссылкой на релиз компании .

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