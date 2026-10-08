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РЕБЁНОК.РУ

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Либеральная элита хочет сэкономить на образовании: курсы математики, физики, химии должны быть сокращены

Либеральная элита хочет сэкономить на образовании: курсы математики, физики, химии должны быть сокращены

Последние инициативы российских чиновников от образования и общественных палат складываются в единую, пугающую своей циничностью картину.

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