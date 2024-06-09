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Александра Бойкова: «ГОСы сданы на отлично. Без мам, пап и кредитов»

«ГОСы сданы на отлично. Без мам, пап и кредитов», – написала фигуристка в соцсети.  Бойкова учится на журналиста в петербургском филиале РАНХиГС.

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