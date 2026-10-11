Этот день в авиации. 11 октября

1902 - Родился Владимир Михайлович Мясищев — советский авиаконструктор, генерал-майор-инженер (1944), Генеральный конструктор ОКБ-23, доктор технических наук (1959), профессор (1947), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1972).
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