Космонавты и астронавт вернутся с МКС после самого долгого полета в истории

В среду завершится годовая экспедиция космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио, которая стала самой длительной в истории полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает ТАСС.