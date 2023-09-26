Космонавты и астронавт вернутся с МКС после самого долгого полета в истории

В среду завершится годовая экспедиция космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио, которая стала самой длительной в истории полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает ТАСС.
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