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Какой была гигиена первобытных людей: Тайны, открытые могилами каменного века

Какой была гигиена первобытных людей: Тайны, открытые могилами каменного века

До расцвета археологии и антропологии люди представляли своих предков эпохи каменного века полу животными — грязными, всклокоченными, злобными по отношению друг к другу, голыми или почти голыми, сидящими по пещерам в дыму своих костров.

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