В Пентагоне вновь приступили к эвакуации афганцев

Правительство Соединённых Штатов Америки вновь приступило к эвакуации граждан Афганистана. Об этом, как пишет ТАСС, рассказал директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооружённых сил США, генерал-майор Кори Мартин.