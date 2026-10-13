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Океанские маршруты полинезийцев сохранились в ДНК их потомков

Океанские маршруты полинезийцев сохранились в ДНК их потомков

Тысячи километров открытого океана не стали для древних полинезийцев непреодолимой преградой. Они находили путь к новым островам по звёздам, течениям, поведению птиц и форме облаков.

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