Океанские маршруты полинезийцев сохранились в ДНК их потомков

Тысячи километров открытого океана не стали для древних полинезийцев непреодолимой преградой. Они находили путь к новым островам по звёздам, течениям, поведению птиц и форме облаков.
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