“The federal investigation that prompted the search of Rep. Ilhan Omar’s D.C. residence on Monday centers on claims that she or her late father may have lied on decades-old immigration paperwork to secure legal status and eventually U.
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