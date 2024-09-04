В США антимонопольное расследование против Nvidia набирает обороты Министерст...

В США антимонопольное расследование против Nvidia набирает оборотыМинистерство юстиции США, как сообщает Bloomberg, начало официально привлекать саму Nvidia и прочие компании к даче показаний по антимонопольному расследованию.
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