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В США антимонопольное расследование против Nvidia набирает обороты Министерст...

В США антимонопольное расследование против Nvidia набирает обороты Министерст...

В США антимонопольное расследование против Nvidia набирает оборотыМинистерство юстиции США, как сообщает Bloomberg, начало официально привлекать саму Nvidia и прочие компании к даче показаний по антимонопольному расследованию.

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