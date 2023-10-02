«Признание в любви фанатам первой Deus Ex»: новый трейлер приключенческого экш...

«Признание в любви фанатам первой Deus Ex»: новый трейлер приключенческого экшена Core Decay привёл игроков в восторгВ рамках презентации Realms Deep 2023, проведённой 3D Realms в прошедшую субботу, разработчик Айвар Хилл (Ivar Hill) и датская студия Slipgate Ironworks представили новый трейлер приключенческого экшена Core Decay.
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