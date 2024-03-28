МО: защищая границу России врач сел в танк, чтобы спасти раненых

О необычном боевом эпизоде рассказала пресс-служба Минобороны России.В ходе очередной попытки националистов прорваться к населенному пункту Козинка Белгородской области военный врач – начальник медпункта отряда спецназа с позывным «Велес» проявил себя в необычной роли - занял место командира танка, чтобы обеспечить эвакуацию раненых.
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