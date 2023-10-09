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Закон, порядок, государство

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Ностальгия по Уссурийску из 2000-х: ретрофотографии от архитектурных дизайнеров

Ностальгия по Уссурийску из 2000-х: ретрофотографии от архитектурных дизайнеров

Каким был Уссурийск начала 2000-х? Как одевались и на каких машинах ездили жители города? Изменился ли город за 20 лет или остался таким же, как сейчас? Фотографиями из рабочего архива с редакцией ИА UssurMedia поделились сотрудники “Студии архитектурного дизайна”.

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