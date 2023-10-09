Ностальгия по Уссурийску из 2000-х: ретрофотографии с модными кафе и бабушками-торговками

Каким был Уссурийск начала 2000-х? Как одевались и на каких машинах ездили жители города? Изменился ли город за 20 лет или остался таким, как прежде? Фотографиями из рабочего архива с редакцией ИА UssurMedia поделились сотрудники “Студии архитектурного дизайна”.