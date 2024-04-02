Андрей Рябоконь выступил за обязательное указание в ценниках на социально значимые продукты питания размера наценки

Об этом рассказал сам сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Петербурге Сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Петербурге Андрей Рябоконь в своем телеграм-канале рассказал, что подготовил федеральную инициативу об обязательном указании в ценниках на социально значимые продукты питания размера торговой наценки.