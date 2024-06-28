Дмитрий Демешин обсудил с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым создание краевого центра адаптивных видов спорта

В Хабаровске проходит рабочий визит министра спорта России Михаила Дегтярева. Он обсудил с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демещеном развитие физической культуры и спорта в регионе, в том числе строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры.
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