Говорят, что найти хорошую работу — еще половина дела. Главное, чтобы с начальником повезло. Согласитесь, если у вас хороший шеф, то в офис или цех хочется бежать даже в семь утра в понедельник.
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