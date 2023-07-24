Пьяных российских туристов обвинили в разгроме турагентства и драке стульями в ресторане В Черногории пьяных российских туристов обвинили в участии в массовой драке с применением стульев и других подручных предметов, а также в разгроме турагентства.
Пьяных российских туристов обвинили в разгроме турагентства и драке стульями в ресторане В Черногории пьяных российских туристов обвинили в участии в массовой драке с применением стульев и других подручных предметов, а также в разгроме турагентства.
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