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Пьяных российских туристов обвинили в разгроме турагентства и драке стульями в ресторане В Черногории пьяных российских туристов обвинили в участии в массовой драке с применением стульев и других подручных предметов, а также в разгроме турагентства.