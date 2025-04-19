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ВЕСТИ КРЫМ

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Вести Крым «Крым Удивляет!»: выпуск 19.04.2025

Вести Крым «Крым Удивляет!»: выпуск 19.04.2025

На всей территории нашей планеты есть множество мест, получивших название «аномальные». Их так назвали, потому что там, по свидетельствам очевидцев, происходят странные события, которые не поддаются объяснению с научной точки зрения.

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