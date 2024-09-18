ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Россиянин
    Решили нам рассказать, чтобы мы не верили своим глазам, но мы пока ещё видим, как не странноПсихолог указала ...
  • Eduard
    Повесьте его что бы не кормить!В Иркутской облас...
  • Андрей Зарубкин
    Беглову надо подать прошение об отставке!Путин призвал Бег...

Расчет ЗРК «Тор» сбил ракету Storm Shadow ВСУ

Расчет ЗРК «Тор» сбил ракету Storm Shadow ВСУ

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» группировки войск «Центр» уничтожили произведенную странами НАТО ракету Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из районов проведения спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх