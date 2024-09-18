Расчет ЗРК «Тор» сбил ракету Storm Shadow ВСУ

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» группировки войск «Центр» уничтожили произведенную странами НАТО ракету Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из районов проведения спецоперации.
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