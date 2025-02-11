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Царьград

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Вильфанд: первое похолодание в 2025 году идет в Центральную Россию

Вильфанд: первое похолодание в 2025 году идет в Центральную Россию

Роман Вильфанд предупредил о похолодании в центре РоссииНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в субботу в центре европейской части России температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

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