Хоссейн Вафаей, Бресель и Уокелин пробились в 1/16 финала Велш Опен

Вечерние матчи второго дня турнира Welsh Open завершились победой Хоссейна Вафаей над Фанем Чжэнъи, Криса Уокелина над Майклом Холтом, Луки Бреселя над Стюартом Кэррингтоном и Джека Лисовски над Джошуа Купером, сообщает WST Хоссейн Вафаей (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/16 финала 1 раунд - расписание трансляции Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Хоссейн Вафаей одержал победу со счетом 4-2 над Фанем Чжэнъи и вышел в 1/16 финала на турнире Welsh Open 2025.