Федеральное агентство новостей №1

7 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Странно было слышать, что наши начали "выдавливать" ДРГ обратно на Украину, а окружить и уничтожить, не?В соцсетях публик...
  • Валерий Ворожищев
    Всё идёт к завершению украинского вопроса. Зеленскому  уже нет места дома, вот он и "путешествует" по миру.«Зеленский покину...
  • Z Muliphein
    Мне неинтересно слышать, что они отступили обратно к себе. Мне интересно слышать, сколько их убили😡В соцсетях публик...

Главы МИД стран Евросоюза проведут встречу по новому траншу военной помощи Украине

Главы МИД стран Евросоюза проведут встречу по новому траншу военной помощи Украине

Представители стран-участниц Европейского союза обсудят очередной транш военной помощи Украине. Соответствующую встречу анонсировал верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх