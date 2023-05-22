Главы МИД стран Евросоюза проведут встречу по новому траншу военной помощи Украине

Представители стран-участниц Европейского союза обсудят очередной транш военной помощи Украине. Соответствующую встречу анонсировал верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии