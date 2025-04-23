Коммунисты раскритиковали спешку с преобразованием Оловяннинского района

Первый секретарь Забайкальского краевого комитета КПРФ Юрий Гайдук выступил с критикой процедуры по преобразованию Оловяннинского района в муниципальный округ, подчеркнув, что при голосовании местных депутатов, по его словам, имели место серьёзные нарушения.