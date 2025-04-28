Василий Анохин посетил предприятие по производству масел глубокой очистки

Губернатор: «Прорабатываем возможность запуска нового масштабного инвестиционного проекта в Смоленской области» В ходе рабочей поездки в Рославльский район Смоленской области глава региона Василий Анохин посетил новое производство местного масложирового предприятия «Агритек», входящего в объединение «Мелком».
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