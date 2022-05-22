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МИД: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий

МИД: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий

Global Look Press/Sgt. Justin Toledo/ZUMAPRESS.com Посол МИД России по особым поручениям, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Арктика превращается в интернациональный театр военных действий.

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