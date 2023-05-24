Военное обозрение

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В Госдепе подтвердили отсутствие у США планов по передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

В Госдепе подтвердили отсутствие у США планов по передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS, таких планов у Вашингтона нет.

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