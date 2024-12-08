Новое в мире пулеметов- «средняя весовая категория» Перевод статьи «Neu in der MG-Manege. Die neuen Mittelschwergewichte», опубликованной в немецком альманахе «Visier special.
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Новое в мире пулеметов- «средняя весовая категория» Перевод статьи «Neu in der MG-Manege. Die neuen Mittelschwergewichte», опубликованной в немецком альманахе «Visier special.
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