VanEck делает ставку на рост Solana

Solana продемонстрировала значительный рост, превысив отметку в $32 на этой неделе. На фоне этого компания по управлению активами VanEck выразила оптимизм по поводу будущего Solana и поделилась своими прогнозами.
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