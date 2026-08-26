Швеция предложила создать общий ПВО-щит с соседями после выборов

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что в случае победы на выборах 13 сентября Умеренная коалиционная партия (УКП) создаст общую систему ПВО с скандинавскими и балтийскими странами для защиты от ракет и БПЛА.