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Царьград

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Швеция предложила создать общий ПВО-щит с соседями после выборов

Швеция предложила создать общий ПВО-щит с соседями после выборов

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что в случае победы на выборах 13 сентября Умеренная коалиционная партия (УКП) создаст общую систему ПВО с скандинавскими и балтийскими странами для защиты от ракет и БПЛА.

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