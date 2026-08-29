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Минобороны отчиталось об атаке на объекты, задействованные в обеспечении флота Украины

Минобороны отчиталось об атаке на объекты, задействованные в обеспечении флота Украины

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. В течение дня российские военные поразили сборочное предприятие в Киеве, портовый терминал и склады в Николаеве, а также электроподстанцию в Трихатах.

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