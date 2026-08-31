«Боженька, почему у меня четвертая стадия?»: Лерчек решилась на исповедь

Несмотря на тяжелую болезнь, Лерчек старается жить полной жизнью. Блогер, у которой полгода назад диагностировали рак желудка последней стадии, запустила несколько коммерческих проектов, а еще создала благотворительный фонд.
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