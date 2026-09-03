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Россиядә диспансеризация үткәрү тәртибен яңартырга ниятлиләр

Россия Сәламәтлек саклау министрлыгы диспансеризация үткәрү тәртибен яңартырга җыена. Бу хакта РИА Новости агентлыгы министрлыкның медицина профилактикасы буенча баш штаттан тыш белгече Любовь Дроздовага сылтама белән хәбәр итә.

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