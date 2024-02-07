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Госветслужба Подмосковья проверит все пункты продажи мяса до 7 марта

Госветслужба Подмосковья проверит все пункты продажи мяса до 7 марта

Безопасность и качество мяса находятся на постоянном контроле в Подмосковье. С 5 февраля Госветслужба региона начала месяц проверок, в ходе которого осмотрит все рынки, магазины и ярмарки с мясной продукцией.

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