Выставка трофейной техники на поклонной горе

﻿﻿Мне нравится, что вы можете общаться с солдатами вашей команды. Причем некоторые похожи на роботов, которые повторяют заученный контент, а некоторые могут вести беседы на протяжении всей жизни, показывать что-то на своих мобильных телефонах и т д Абрамс устал Леопард Леопард Ремонт/инжиниринг на базе M60, как во Вьетнаме ремонтно-техническая станция на базе Арбамса в хорошем состоянии Кабриолеты Hummer летом особенно круты Брэдли Азовец M113, также найден во Вьетнаме Что мне не понравилось, так это длинная очередь в палатку с минами и винтовками, даже будним утром она уже была довольно длинная! В праздничные дни это может быть один километр.