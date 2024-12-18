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В США назвали единственный способ спасти ВСУ

В США назвали единственный способ спасти ВСУ

Спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ) может только прямое вмешательство Запада. Единственный способ спасти украинскую армию назвал бывший морпех Вооруженных сил (ВС) США Брайан Берлетик на своей странице в соцсети Х.

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Комментарии
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Анатолий Шашин
Дурак!! Прости Господи... Пускай слушает заявления П.О. Толстого.. &quot;Мы вас всех убьём!!!&quot; И даже тени сомнения нет что так и будет!!!
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