Спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ) может только прямое вмешательство Запада. Единственный способ спасти украинскую армию назвал бывший морпех Вооруженных сил (ВС) США Брайан Берлетик на своей странице в соцсети Х.
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