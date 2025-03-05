NASA запечатлело, как демонстратор XB-1 впервые достиг сверхзвуковой скорости

Прототип демонстратор XB-1 разогнался до сверхзвуковой скорости / © Boom Supersonic / NASA Специалисты NASA, наблюдавшие за испытаниями, использовали метод Теплера, или шлирен-съемки, чтобы визуализировать распределение плотности воздушных потоков, образовавшихся при обтекании XB-1 в момент его полета на сверхзвуковой скорости.