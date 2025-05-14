МИД России допустил использование стамбульского плана в новых переговорах

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Документ, согласованный в Стамбуле в 2022 году между делегациями России и Украины, по-прежнему может рассматриваться в качестве возможной основы для мирного урегулирования конфликта.
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